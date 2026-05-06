Machala kentinde bulunan yapı, özellikle üst katlarının zeminden bağımsızmış gibi görünmesi nedeniyle dikkat çekiyor. Binanın bazı bölümleri yaklaşık 5 metre boyunca dışarı uzanıyor. Sokaktan bakan kişiler ise yapının dengede nasıl durduğunu anlamakta zorlanıyor.

DEPREMLERE RAĞMEN AYAKTA KALDI

Bina, 2023 yılında bölgede meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremi de ciddi hasar almadan atlattı. Bu durum, yapının 'El Inmortal' lakabıyla anılmasının en büyük nedenlerinden biri oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası birçok kişi yapının gerçek olup olmadığını bile sorguladı.

Uzmanlara göre yapının sırrı dışarıdan görünmeyen mühendislik sistemlerinde saklı. İç bölümde kullanılan özel kirişler, gizli destek kolonları ve yük dağılımını dengeleyen taşıyıcı sistemler sayesinde binanın ağırlığı tabana kontrollü şekilde aktarılıyor. Yapının riskli gibi görünen tasarımının aslında detaylı hesaplamalarla oluşturulduğu belirtiliyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yapının görüntüsü sosyal medyada milyonlarca kez paylaşılırken, bazı kullanıcılar binayı 'yıkılacakmış gibi duran bina', bazıları ise 'mühendislik harikası' olarak yorumladı. Özellikle dar taban ve dışarı taşan katların oluşturduğu görüntü, yapının uzaktan bakıldığında havada asılı duruyormuş hissi vermesine neden oluyor.

Uzmanlar ise depreme dayanıklı yapıların yalnızca dış görünüşe göre değerlendirilemeyeceğini vurguluyor. Ekvador’daki bu sıra dışı bina da, alışılmış mimari anlayışın dışına çıkan örneklerden biri olarak gösteriliyor.