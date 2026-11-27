Fenerbahçe'nin, İngiltere'nin Londra şehrindeki Stamford Bridge'de Shakhtar Donetsk ile oynadığı maç öncesinde yapılan seremoni, Mason Greenwood'un yanında çocuk bulunmaması nedeniyle gündem olmuştu. İngiliz organizatörlerin kasti bir hareket yaptığı iddia edilirken konu açıklığa kavuştu.

A Spor'un haberine göre UEFA, yaşanan durumun organizasyon kaynaklı bir hata olduğunu belirterek Fenerbahçe'den özür diledi. UEFA, Shakhtar maçı seremonisinde Mason Greenwood'un önünde çocuk yer almaması ile ilgili Fenerbahçe’ye özür ve teşekkür yazısı gönderdi.

UEFA; organizasyon hatasını kendilerinin yaptığını, koridor kalabalık olduğu için bir çocuğun oyuncularla senkronize olamadığını belirtti. Koridorun dar olması sebebiyle Greenwood'a eşlik etmesi planlanan çocuk futbolcuya yetişemedi ve boşta kaldı. UEFA, “Sorumluluk bizde özür dileriz” ifadesini kullanırken, boşta kalan çocuğu yanına alan Vedat Muriqi’e de “duyarlı davranışı” nedeniyle teşekkür edildi.