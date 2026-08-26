Oyuncu Yaşar Alptekin, yaklaşık altı yıl sürdürdüğü geleneksel giyim tarzını değiştirerek farklı bir imaja geçti. Maneviyata yönelmesinin ardından cübbe gibi kıyafetlerle görüntülenen Alptekin, yeni tarzı nedeniyle sosyal medyada gelen eleştirilere de yanıt verdi.

Alptekin, giyim tarzını değiştirmesinde çevresinden aldığı bir tavsiyenin etkili olduğunu belirtti. Geleneksel kıyafetlerin, sanat ve sosyete çevresiyle olan iletişimini sınırlayabileceği yönündeki görüş üzerine düşünmeye başladığını ifade etti.

AMACINI AÇIKLADI

Alptekin, giyim tarzındaki değişikliğin inancıyla ilgili olmadığını söyledi. Alptekin, amacının sanat ve gençlik çevresindeki insanlarla daha kolay iletişim kurmak olduğunu belirtti.

Sosyal medyada yöneltilen eleştiriler hakkında da konuşan Alptekin, kararlarında insanların ne düşündüğünden ziyade kendi inanç ve değerlerini dikkate aldığını ifade etti.