Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakınlığı ile bilinen AKP’nin eski milletvekili Metin Külünk, fon vurguncularına önceki gün Soma’da meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden madencilerle cevap verdi. Sorumlulardan en ağır şekilde hesap sorulmasını isteyen Külünk, sosyal medya platformu X’teki hesabından şu paylaşımı yaptı:

‘KEPAZELİK DERİZ!’

“Kulağımıza, bu fonlardan haksız ve hukuksuz gelir elde edenlerden kazançlarını gönüllülük esasına göre geri vermelerinin isteneceği yönünde bilgiler geliyor. Bunun doğru olduğunu milletimiz düşünmek dahi istemiyor.”

“Eğer durum böyleyse, biz buna kepazelik deriz. Hırsızdan, uğursuzdan elde ettiği haksız kazancı gönüllülük esaslı geri getirmesini istemek ne zamandan beri çözüm oldu? Hatta metod olarak kapılarına lütfen takım elbiseli kravatlı heyetler gönderilsin ricacı olsunlar. “Efendim lütfen elde ettiğiniz haksız kazançları geri iade eder misiniz rica ediyoruz gibi”yalvarılsın ya. Devletin 86 milyonun hakkını hukukunu koruyacak şekilde iradesinin en sert en güçlü olması gereken vakit bu vakit değil de ne zamandır? Umarız duyduklarımız doğru değildir.”

‘KAMU GÜCÜYLE...’

“Haksız kazanç elde edenlerden bu kazançlar derhâl kamu gücüyle geri alınmalı; bu kirliliğin yükü, vergisini tertemiz ödeyen vatandaşların üzerine bırakılmamalıdır. Bırakılamaz. Cumhurbaşkanımız böyle bir şeye asla izin vermez. Umarım kendisine yanlış bir reçete sunmamışlardır. Takipçisiyiz. Haksız kazanç hem de bir koyup binlerce alanlar aşağıdaki fotoğraftaki çocuğun gözyaşları umarım size öğretmen olur.”