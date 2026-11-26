Bloomberg'in haberine göre Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, S-400'lerin akıbetini görüşmek üzere gelecek hafta ABD’li mevkidaşı Pete Hegseth ile ABD'de görüşecek.

Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zeki Aktürk, perşembe günü düzenlediği basın toplantısında Güler ile Hegseth arasındaki görüşmenin 30 Kasım tarihinde yapılmasının planlandığını açıkladı.

Söz konusu ziyaret, aralık ayı ortasında Miami’de düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşmesi beklenen görüşmenin hemen öncesine denk geliyor.

Türkiye, 2019 yılında Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini teslim almasının ardından, sistemin F-35’lerin hassas teknolojisini tehlikeye atabileceği yönündeki ABD endişeleri gerekçesiyle F-35 savaş uçağı programından çıkarılmıştı.

S-400'lerin envanterden çıkartılması, Türkiye'nin F-35 programına dönüşü için en önemli şart olmaya devam ediyor.

OCAK AYINDAN ÖNCE KARAR VERİLMELİ

Hafta başında yer alan haberlere göre Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, ABD'de seçimi kazanan muhalefet parti Demokratların ocak ayında Kongre’nin kontrolünü devralmasından önce Trump yönetiminin ABD yasalarına uygun olduğunu onaylayabileceği bir çözüm bulmak için Ankara’nın bir fırsat penceresi gördüğünü ifade etti.

Oktay, Demokrat milletvekillerinin Türkiye’nin F-35 savaş uçağı programına geri dönmesi konusunda daha şüpheci yaklaşabileceğini belirtti.

Ayrıntı vermemekle birlikte ABD ve Rusya’nın S-400’ler konusundaki görüşmelerde önemli ilerleme kaydettiğini dile getiren Oktay’ın açıklamalarının yanı sıra, Ankara’nın S-400’leri devre dışı bırakabilecek veya Türkiye’nin kontrolü dışına çıkarabilecek alternatifler üzerinde durduğu belirtiliyor.

Ancak bu seçeneklerden herhangi birinin, Türkiye S-400’lere sahip olduğu sürece F-35 transferini yasaklayan ABD yasalarını karşılayıp karşılamayacağı henüz belirsizliğini koruyor.