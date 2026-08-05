Ankara Güvenpark’ta hak arayışı mücadelesi veren ve açlık grevine de başlayan gaziler, dün sembolik mezar ve mezar taşı yaptılar ve üzerlerine de Türk bayrağı örttüler. Gaziler sela da okuyup dua etti. Gaziler "Yaşantımızı gündeme getirdik, diri diri mezara girdik" dediler.

Gazi ve Şehit aileleri Derneği Başkanı Erdem Çarçioğlu da "Sıvasız evlerden çıkan sizin evlatlarınız... Bir arkadaşımız öldü, üç arkadaşımız fenalaştı. Tüm vatanseverleri Güvenpark’a bekliyoruz" dedi.

BAYILDI, EYLEME DÖNDÜ

Bu arada düzenli ilaç kullanması gereken Emrullah Aktaş baygınlık geçirdi. Hastaneye kaldırılan Aktaş’a serum verildi.

Emrullah Aktaş “Arkadaşlarımdan ayrılmam” diyerek Güvenpark’a geri döndü.

Gazi Gökçen Gözcü rahatsızlanmıştı.

Gazilere VIP salonu ve yeşil pasaport verilsin

Gaziler, AKP’nin hazırlayıp TBMM’ye sunduğu kanun teklifini yetersiz buldu, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in hazırladığı kanun teklifini destekledi.

MAAŞLAR ARTIYOR

Kanun teklifi ile şehit yakınları ve gazilere yeşil pasaport verilmesi ve havaalanlarındaki VİP salonlarından yararlanmaları öngörülüyor.

Özel’in imzası ile TBMM Başkanlığı’na sunulan teklif ile Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan ancak madalya verilmeyen 38 bin gazi ile hayatta olmayan gaziler ve şehitlerin yakınlarına şeref madalyası verilmesi öngörüldü. Teklif uyarınca halen 14 bin lira olan şehitlerin anne ve babalarının maaşlarının artırılması, memurlara verilen 8 bin liralık seyyanen zammın gazilere ve şehit yakınlarına da yansıtılması, muharip gazilerin vefatı halinde şeref aylıklarının engelli, dul ve muhtaç çocuklarına intikal etmesi önerildi.

KİRA DESTEĞİ

Teklif ile protez ve ortez için rapor kolaylığının yanı sıra, şehit yakınları ve gazilere TOKİ’den konut ve faizsiz konut kredisi verilmesi ve şehit aileleri ile terör gazisi er ve erbaşlara kira desteği verilmesi de öngörülüyor.

‘86 MİLYON BİZE SES OLUN’

Gazi Ramazan Güneş’ten 86 milyona çağrı: “Vatan için bedel ödedik, Güvenpark’ta adalet bekliyoruz. Bu mücadele gazilerin değil, vicdan sahibi 86 milyonun mücadelesidir. Sesimize ses olun!”

İkramiye ve Onur Gaziliği unvanı

Teklif ile şu hakların da sağlanması istendi:

- Terörle mücadelede görev yapan er ve erbaş şehit aileleri ile gazilere subay emsal maaş hakkı.

- 18 Mart Şehitler Günü'nde şehit ailelerine, 19 Eylül Gaziler Günü'nde gazilere bir maaş ikramiye.

- Çalışan gazi eşlerinden özel hastane muayene farkı alınmasın.

- Şehit ve gazi çocuklarının tümüne kamuda iş ve eğitim desteği verilsin.

- Terörle mücadelede yaralanmasına rağmen gazi sayılmayan kişilere Onur Gaziliği unvanı verilsin.