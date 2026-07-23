PKK elebaşı Öcalan ve DEM Parti’nin ısrarları sonucu, çerçeve yasanın Meclis tatile girmeden çıkması kararlaştırıldı. Taslak metni Meclis’ten önce Öcalan inceledi. İmralı’ya giden İmralı Heyeti 5 saat boyunca Öcalan’ın yasa teklifi ile ilgili görüşlerini aldı. Siyasi parti gruplarını ziyaret eden Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da taslak teklifle ilgili bilgi verdi. TBMM tatile girmeden yasanın çıkması planlanıyor.

UMUT HAKKI

DEM Grubu, Kurtulmuş’la yapılan görüşmede “Öcalan’ın statüsüne” vurgu yaptı. Süreçle ilgili Öcalan’ın oynadığı rol ve bir statü verilmesinde ısrar ediliyor. Ancak yasa teklifinde Öcalan’a açıkça bir statü verilmesi beklenmiyor.

AKP’nin daha önce karşı çıktığı “Umut Hakkı” konusuna atıf yapılacağı ileri sürüldü. DEM bu hüküm olmadan yasanın ölü doğacağını savunuyor.

TBİK KOMİSYONU

Yasal düzenleme çıktıktan sonra sürecin sorumluluğu “Toplumsal Bütünleşme İzleme ve Koordinasyon Kurulu” adıyla oluşturulacak bir kurulda olacak. Bu kurulun başkanını Cumhurbaşkanı Erdoğan atayacak. Kurulda, ilgili bakanlıklar temsil edilecek. Süreç sona erene kadar kurul faaliyetlerine devam edecek ve PKK’lıların rehabilitasyonu, istihdamı gibi konularda da yetkili olacak.

Öcalan ve bazı PKK’lılar

“Umut Hakkı” 25 yıl kesintisiz cezaevinde kalan ağırlaştırılmış müebbet hükümlülerin bu süre sonunda tahliyeye ilişkin durumlarının incelenmesini öngörüyor. “Umut Hakkı” Öcalan dışında bazı PKK’lıları da ilgilendiriyor. Dağdan inen ve suça karışmayan PKK’lılar hakkında soruşturma yapılmayacak.

Yasada ne olacak?

AÇILIM İÇİN ÖZEL BAŞKAN TAYİN EDİLECEK

TBMM tatile girmeden kanunlaşacak tasarıyla önce bir açılım başkanı tayin edilecek. Örgütün silahları bıraktığı ve varlığına son verdiği bir Cumhurbaşkanlığı kararı ile kayıt altına alınacak. Silah ve şiddet eylemlerini bıraktığını beyan eden örgüt mensuplarının Ankara’da ağır ceza mahkemelerinde yargılanacağı ve bu kişilere denetimli serbestlik uygulanacağı hüküm altına alınacak.

SÜRELİ OLACAK

“Kasten öldürme” ve “işkence” gibi ağır suçlar ise kapsam dışı olacak. “Terör örgütü üyesi olma” ve “propaganda” gibi suçlar ise denetimli serbestlik kapsamında olacak. Denetimli serbestlik süreleri verilecek ceza 10 yılın altına ve üstüne göre düzenlenecek. Terör mağdurlarının tazminat talep etme hakları da korunacak. Çıkarılacak çerçeve yasa süreli olacak, 3 veya 4 yıllık bir dönem sınırı olması planlanıyor.