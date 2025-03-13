CEZAEVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Edinilen bilgilere göre, Hasan Heybetli, tutuklu bulunduğu İzmir 2 Nolu F Tipi Cezaevi'ndeki koğuşunda saat 19.00 sıralarında hareketsiz halde bulundu. Cezaevi personelinin durumu fark etmesi üzerine yetkililere haber verildi. Olay yerine gelen nöbetçi savcı ve adli tıp ekipleri, ilk incelemelerini tamamladı. Heybetli'nin kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda netlik kazanacak.

PROSTAT VE KALP RAHATSIZLIKLARI VARDI

Cezaevinde kaldığı süre boyunca sağlık sorunlarıyla mücadele eden Heybetli, prostat kanserine yakalanmış ve bu nedenle Edirne Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görmüştü. Ayrıca kalp rahatsızlığı nedeniyle kardiyoloji servisinde düzenli kontrol altında tutuluyordu. Yapılan ilk değerlendirmelere göre, Heybetli'nin doğal nedenlere bağlı olarak hayatını kaybettiği belirtiliyor.

25 YIL HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Heybetli, 2009 yılında iş insanı Fatih Edremit'in öldürülmesiyle ilgili yargılanmış ve 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme kararının kesinleşmesiyle tutuklanarak cezaevine konulan Heybetli, cezasını Çeşme ve İzmir'deki cezaevlerinde geçirdi.

MUAZZEZ ABACI'NIN ESKİ EŞİYDİ

Heybetli, ünlü sanatçı Muazzez Abacı ile olan evliliğiyle de gündemde yer almıştı. 1979 yılında nişanlanarak 1980'de nikah masasına oturan çiftin evliliği, 1983'te sona erdi. Ancak yolları 1989'da yeniden kesişti ve çift ikinci kez evlendi. Bu evlilik de uzun süremedi ve 1993 yılında boşanarak yollarını ayırdı.