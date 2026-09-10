ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Colma kasabasında 1.385 canlı nüfusa karşılık 1,5 milyon mezar bulunuyor. San Francisco'daki defin yasakları sonrası "ölüler şehri" olarak anılan kasabada kişi başına bin mezar düşüyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan 5,7 kilometrekarelik Colma kasabası, dünyada eşine az rastlanır bir nüfus yapısına ev sahipliği yapıyor. Sadece 1.385 kişinin ikamet ettiği kasaba sınırları içindeki 16 farklı mezarlıkta toplam 1,5 milyon merhumun naaşı yer alıyor.

1,5 MİLYON CENAZENİN TAŞINMA SÜRECİ NASIL BAŞLADI?

San Francisco yönetiminin 1900'lerin başında şehir merkezindeki defin işlemlerini tamamen yasaklaması ve eski mezarlıkları boşaltma kararı Colma'nın kaderini değiştirdi. Yüz binlerce naaşın nakledildiği küçük yerleşim yeri, kısa sürede bölgenin ana defin merkezine dönüştü. Sakin bir tarım beldesiyken bölgenin mezarlık merkezine dönüşen Colma'da insani mezarlıkların yanı sıra evcil hayvanlar için ayrılmış özel alanlar da bulunuyor.

KASABA EKONOMİSİ HANGİ SEKTÖRLERE DAYANIYOR?

Yaşayan nüfusun kısıtlı olduğu kasabada ekonomik faaliyetlerin tamamı cenaze organizasyonları, mezar bakımı, taş işçiliği ve çiçekçilik sektörleri üzerinden yürütülüyor. Tarihi siyasetçiler ve sanatçıların mezarlarına ev sahipliği yapan kasaba, resmi olarak benimsediği "Colma’da hayatta olmak harika" sloganıyla tanınıyor.