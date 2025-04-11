Slovakya'nın Bratislava kentinde 7 Nisan 2025 tarihinde başlayan Büyük Kadınlar Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Yasemin Adar Yiğit, final maçında dünya üç numarası Ukraynalı Anastasiya Alpyeyeva karşısında maçı 6-0 kaybetmesinin ardından güreşi bıraktığını açıkladı.
Maç sonu minderde ayakkabılarını çıkaran Yiğit, sporu bırakmış oldu. Yasemin Adar Yiğit, Avrupa Şampiyonaları'nda 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında altın madalya kazandı.
Tokyo Olimpiyatları'nda üçüncü olan Yasemin Adar Yiğit, kariyerinde ayrıca 2017 ve 2022'de olmak üzere 2 dünya şampiyonluğu elde etmişti.
İLKLERİ YAŞATTI
Sporculuk kariyerinde 7 Avrupa, 2 dünya şampiyonluğu ve olimpiyat üçüncülüğü bulunan "ilklerin kadını" Yasemin, Türk kadın güreşine öncülük etti.
Kadın güreşinin sembolü haline gelen Yasemin, 2016'da Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluğuna ulaşarak, organizasyon tarihinde Türkiye'ye kadınlarda ilk altın madalyasını kazandırdı.