Uzun bir aranın ardından “Tuzlu Kahve” dizisiyle ekranlara dönen Yasemin Ergene, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 2011 yılında evlendiği İzzet Özilhan ile 2025’te boşanan oyuncuya, eski eşiyle arasında küslük olup olmadığı soruldu.

Ergene, iddialara şu sözlerle karşılık verdi:

“Olur mu öyle şey canım ya? Yani 18 yıldır hayatımda olan çocuklarımın babası. Bir küslük yok, ben niye ziyaret etmeyeyim?”

"BİZ SÜREKLİ GÖRÜŞÜYORUZ, KONUŞUYORUZ"

Eski eşinin geçirdiği kazanın ardından kendisini ziyaret etmesiyle ilgili de konuşan Ergene, aralarındaki iletişimin devam ettiğini vurguladı.

Ünlü oyuncu, “Bir kaza geçirmiş, ‘geçmiş olsun’umu paylaşmam gerekiyor. Biz sürekli görüşüyoruz, konuşuyoruz” ifadelerini kullandı.

Ergene, boşanmanın ardından çocuklarıyla ilgili düzenlerinin nasıl ilerlediğini de anlattı. Eski eşiyle bu konuda iletişim halinde olduklarını belirten oyuncu, çocuklarının tercihine göre iki ebeveynleriyle de vakit geçirdiğini söyledi.

Ergene, “Çocuklar istediği zaman onda kalıyor, istediği zaman bende kalıyor. Ona kalsa haftanın yedi günü istiyor da...” diyerek eski eşinin çocuklarıyla daha fazla zaman geçirmek istediğini ifade etti.

Eski eşinin geçirdiği kazanın ardından sağlık durumunun nasıl olduğu da sorulan Yasemin Ergene, Özilhan’ın durumunun iyi olduğunu belirterek, “Sağlığı da gayet iyi” dedi.

2011’de evlenen Yasemin Ergene ile İzzet Özilhan, Eylül 2025’te boşanmıştı. Ergene’nin açıklamaları, ayrılıklarının ardından eski eşler arasındaki iletişimin sürdüğünü ortaya koydu.