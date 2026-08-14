GEÇEN AY BAŞ BAŞA TATİL YAPTILAR

Bülent Cankurt’un haberine göre Ergene, geçtiğimiz ay sevgilisi Karaca Başaran ile baş başa bir tatil yaptı. Çiftin tatilini gözlerden uzak geçirdiği ve ilişkilerini mümkün olduğunca kameralardan uzak yaşamayı tercih ettiği belirtildi.