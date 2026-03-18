14 yıllık eşi İzzet Özilhan’dan 3 Eylül 2025’te boşanan Yasemin Ergene, Emirgan’daki bir spor salonundan çıkarken görüntülendi. Habertürk'ten Eren Gürel'in sorularına kısa yanıtlar veren Ergene, gündeme gelen aşk iddialarına sessiz kaldı. KONUŞMAK İSTEMEDİ Son dönemde adı Prof. Dr. Karaca Başaran ile anılan Ergene, otomobilinin sık sık Başaran’ın ofisinin önünde görülmesi hakkındaki sorulara ise, “Bu konular hakkında konuşmak istemiyorum, lütfen…” yanıtıyla yetindi. SETLERE DÖNECEK Mİ? Gazetecilerin “Setlere dönmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna da, “Şimdilik böyle iyi. Sosyal medyadan bir şeyler yapıyoruz” cevabını verip oradan ayrıldı. Ergene, gazetecilere spor rutininden bahsederek, “Spor yapıyorum, eskiden de hep yapıyordum. Aksatmadan hâlâ sporuma devam ediyorum” dedi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.