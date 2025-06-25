Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP'den istifa ettiğini bildirdi.
Fazlaca, yaptığı videolu paylaşıma şu notu düştü:
"Görev sürem boyunca tek derdimiz halkımıza hizmet etmek, Altınova’yı daha yaşanabilir bir yer haline getirmekti.
Ancak son dönemde bazı meclis üyeleri tarafından halk iradesine değil, kişisel çıkarlara hizmet eden bir tutum sergilendi. Tüm engellemelere rağmen doğruluktan şaşmadan görevimin başındayım.
Partimden istifa etmiş olsam da Altınova’ya hizmet etme mücadelem aynı kararlılıkla devam edecektir.
Bugüne kadar yanımda olan herkese gönülden teşekkür ederim. Şimdi yeniden birlikte ayağa kalkma zamanı."
Yerel basında yer alan haberlere göre, Fazlaca'nın AKP'ye geçebileceği iddia ediliyor...
DİSİPLİNE SEVK EDİLMİŞTİ
CHP Yalova İl Başkanı Erdem Doğancı, Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca ve Belediye Meclis Üyesi Sinan Aydın’ın kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu’na sevkine oy birliğiyle karar verildiğini açıklamıştı.