Almanya 2021 yılında büyük bir soygun skandalıyla çalkalandı. Bremen’de bir şirkette çalışan Yasemin Gündoğan, iddiaya göre çete lideri Yiğit Tufan’ın azmettirmesiyle şirketin 8.2 milyon Euro parasını çaldı.





ŞAŞALI DÜĞÜN



Interpol tarafından her yerde aranan Gündoğan yakalanıp 6 yıl 9 ay hapis cezasıyla cezaevine konuldu. İfadesinde de paraların büyük bölümünün kendisinde olmadığını ve kendisini azmettiren “Sarışın” lakaplı Yiğit Tufan’ın aldığını ileri sürdü. Yasemin Gündoğan cezasını yatarken, bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Büşra Satılmış ile çete lideri Yiğit Tufan İzmir’de görkemli bir düğünle evlendi. Gündoğan cezaevindeyken gerçekleşen nikah, 8.2 milyon euronun akıbetine ilişkin tartışmaları da alevlendirdi.





DÜNYA EVİNE GİRDİ



Soygunu azmettirdiği öne sürülen Yiğit Tufan (sağda) İzmir’de lüks bir düğünle olayın bir diğer faili Büşra Satılmış ile dünya evine girdi.