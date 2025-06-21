Diyarbakır’da kaybolduktan sonra yan apartmanın merdiven boşluğunda bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulunan 9 yaşındaki Yasemin Yıldırım’ı katleden kuzeni cinayeti itiraf etti. 17 yaşındaki M.Ç. adlı genç kız, annesinin kanser hastalığına yakalandığını ve 10 ay önce hayatını kaybetmesiyle ruh sağlığının bozulduğunu söyledi.

Evinde, Yasemin’in kanına bulanmış bıçak ve ayakkabı bulunan genç kız, ifadesinde şunları söyledi:

KUZENİNE SÖYLEMİŞ

“Babam ve dayım annemin hastalığını benden gizlediler. Annemin ani ölümü beni derinden etkiledi. Dayıma ve çevreme kin ve öfke duymaya başladım. Sonra da dayımın kızı olan Yasemin’i öldürmeye karar verdim. Yasemin’i olay günü bize çağırdım. Kendisini yanımda taşıdığım kelebek bıçakla defalarca bıçaklayarak öldürdüm. Sonra da kendi sosyal medya hesabımdan teyzemin kızına mesaj atıp Yasemin’i öldürdüğümü söyledim. Ardından da sosyal medya hesabımı sildim. Sonra polisler ayakkabımdaki Yasemin’e ait kan izinden bana ulaşınca ben de her şeyi itiraf etmek zorunda kaldım. Çok pişmanım” dedi.

TASARLAYARAK CİNAYET

Soruşturmayı yürüten Ergani Başsavcılığı’nca ifadesi tamamlanan M.Ç tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza sorgu hakimliğine sevk edildi. Burada da ifadesi alınan katil zanlısı “Bedenen ve ruhen kendini savunamayacak durumda olan çocuğu tasarlayarak öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayeti haber verdiği kuzeni ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.