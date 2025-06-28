Suna Yıldızoğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan kızı Yasemin Kay Allen, geçen yıl gönlünü eski bir FBI çalışanı olan Erdal Kaya'ya kaptırmıştı. Ancak çiftin birlikteliği uzun sürmemişti.

Ayrılık kararı alan ikili, sosyal medyada birlikte yer aldıkları fotoğrafları silmişti. Hatta çift, birbirlerini sosyal medyadan da takipten çıkmıştı.

Ayrılığı Erdal Kaya'nın istediği ve Allen'ın bu durum karşısında bir hayli üzgün olduğu da iddia edilmişti.

Hızlı başlayan ve çabuk tükenen ilişkide geçen nisan ayında ise yeni bir gelişme yaşandı.

Instagram'da 'Amerikalı Aynasız' ismiyle bilinen Kaya, Allen'ın Kaliforniya'ya geldiği anları paylaşarak oyuncu ile yeniden birlilkte olduğunu duyurdu. Ancak ikilinin lişkisi bir kez daha sona erdi. Birbirlerini takipten çıkardılar.

Ayrılık sonrası da Yasemin Kay Allen'dan iddialı pozlar geldi. geldi. Leopar desenli mayo benzeri bir üst giyen Allen'in karelerine beğeni yağdı.