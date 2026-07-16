Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, yeni yaşını yakın dostlarıyla birlikte İstanbul Boğazı'nda kutladı. Teknede gerçekleşen özel doğum günü organizasyonunda dikkat çeken detay ise eşi Erdal Kaya'nın aldığı iddia edilen milyonluk hediye oldu.

BOĞAZ'DA ÖZEL KUTLAMA

Yasemin Kay Allen, doğum gününü İstanbul Boğazı'nda düzenlenen özel bir kutlamayla karşıladı. Yakın arkadaşlarının katıldığı tekne partisinde keyifli anlar yaşayan oyuncunun mutluluğu dikkat çekti.

SÜRPRİZ HEDİYE

Takvim'den Ufuk Özcan'ın haberine göre, Yasemin Kay Allen'in doğum gününde sürpriz bir hediye aldığı öne sürüldü.

Kulislere yansıyan bilgilere göre, hediyelere çok önem vermediği konuşulan Yasemin Kay Allen için eşi Erdal Kaya özel bir hazırlık yaptı. Kaya'nın, ünlü bir mücevher markasından yaklaşık 2 milyon lira değerinde su yolu bileklik aldığı iddia edildi.

EŞİNE ROMANTİK JEST

Romantik jestiyle dikkat çeken Erdal Kaya'nın, eşinin yeni yaşını unutulmaz hale getirmek istediği belirtildi.

''ŞEREF DUYDUK SİZLERİ AĞIRLAMAKTAN''

Romantik jestiyle gündeme gelen Erdal Kaya, doğum günü kutlamasından kareleri sosyal medya hesabından da paylaştı. "Amerikalı Aynasız" olarak tanınan Kaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Doğum günün kutlu olsun @yaseminkayallen! Hep beraber sağlıklı ve huzurlu uzun yıllara. Gelen bütün herkese çok çok teşekkürler! Şeref duyduk sizleri ağırlamaktan."

''KELİMELER KİFAYETSİZ BİR TANEM''

Yasemin Kay Allen ise eşinin paylaşımına, "Kelimeler kifayetsiz bir tanem. İyi ki varsın" yorumuyla karşılık verdi.

Çiftin samimi paylaşımları, doğum günü kutlamasının ardından sosyal medyada da ilgi gördü. Boğaz'daki özel kutlama ve milyonluk hediye iddiası magazin gündeminde konuşulmaya devam ediyor.