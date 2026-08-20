ROMANTİK KARELERİNİ PAYLAŞTI

Yasemin Kay Allen, bir süredir birlikte olduğu eski FBI ajanı Erdal Kaya ile ocak ayında Las Vegas'ta nikah masasına oturmuştu.

Temmuz ayında İstanbul Boğazı'nda arkadaşlarının katıldığı gecikmeli bir düğün töreni düzenleyen çift, evliliklerinin ardından sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekmeye devam ediyor.