Yasemin Kay Allen ile eşi Erdal Kaya, sosyal medyada romantik pozlarıyla takipçilerinin karşısına çıktı. Birbirlerini öperken çekilen fotoğraflarını paylaşan Allen, eşine dikkat çeken bir mesaj gönderdi. Kaya ise eşinin paylaşımına kısa bir yorumla karşılık verdi.
ROMANTİK KARELERİNİ PAYLAŞTI
Yasemin Kay Allen, bir süredir birlikte olduğu eski FBI ajanı Erdal Kaya ile ocak ayında Las Vegas'ta nikah masasına oturmuştu.
Temmuz ayında İstanbul Boğazı'nda arkadaşlarının katıldığı gecikmeli bir düğün töreni düzenleyen çift, evliliklerinin ardından sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekmeye devam ediyor.
Allen'ın son paylaşımında eşiyle birbirlerini öperken çekilen romantik kareler yer aldı.
"SENİ BOL BOL ÖPÜCÜK BEKLİYOR"
Ünlü oyuncu, eşiyle verdiği samimi pozlara esprili bir not da ekledi.
Allen, paylaşımında "Yapışık ikiz eşin için tebrikler. Umarım öpücükleri seviyorsundur çünkü seni bol bol öpücük bekliyor" ifadelerini kullandı.
Çiftin romantik anları takipçilerinden de ilgi gördü.
Günün Trend Haberleri
ERDAL KAYA'DAN KISA YORUM
Erdal Kaya da eşinin paylaşımını karşılıksız bırakmadı. Kaya, Allen'ın romantik karelerine "Güzel günler" yorumunu yaptı.
Çift, evliliklerinin ardından birlikte geçirdikleri anları sosyal medya hesaplarından paylaşmayı sürdürüyor.
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.