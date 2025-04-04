Suna Yıldızoğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan kızı Yasemin Allen, eski bir FBI çalışanı Erdal Kaya ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ancak çiftin mart ayında başlayan ilişkisi uzun sürmemişti. Geçen haziran ayında ayrılan ikili, sosyal medyada birlikte yer aldıkları fotoğrafları silmişti.

Instagram'da Amerikalı Aynasız' ismiyle bilinen eski FBI çalışanı Erdal Kaya, dün Instagram hesabından sürpriz bir paylaşım yaptı. Allen'ıin, Amerika'da olduğunu paylaştı.

Kaliforniya'ya giden Allen'in fotoğrafını yayınlayan Kaya, "Biraz kafa dağıtma zamanı" notunu düştü.

Bu ziyaret, ikilinin yeniden aşk yaşadığı iddialarını güçlendirdi.