24 Ocak 2025’te İstanbul Kadıköy’de hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi, yaşadıklarını sosyal medya üzerinden paylaştığı video ile duyurdu. Acılı anne, oğlunun katillerinin sosyal medya platformu TikTok’ta canlı yayın açtığını öne sürerek, sürekli tehdit altında olduklarını ifade etti.

Evinin önünde yaklaşık bir yıldır polis aracı bulunduğunu belirten Minguzzi, buna rağmen korku içinde yaşadıklarını dile getirdi. Yeğenlerinin dahi takip edildiğini söyleyen anne, yaşadığı tedirginliği kamuoyuyla paylaştı.

"LÜTFEN SESİMİZİ DUYUN"

Oğlunun katillerinin serbest olduğunu belirterek yetkililere çağrıda bulunan Minguzzi, seslerinin duyulmasını istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a doğrudan seslenen anne, “Lütfen sesimizi duyun. Yalvarıyorum, artık bir cevap verin” ifadelerini kullandı. Paylaşım, kamuoyunda geniş yankı buldu.

NE OLMUŞTU?

24 Ocak’ta arkadaşlarıyla birlikte kaykay malzemesi almak için Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi’ndeki salı pazarına giden Mattia Ahmet Minguzzi, burada karşılaştığı 15 yaşındaki B.B. ve U.B. tarafından saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti.

Adli Tıp Kurumu’nun otopsi raporuna göre Minguzzi’nin vücudunda üç kesici alet yarası ve göğsünde delici alet yarası bulunduğu, ölüm nedeninin ise kesici aletle yapılan saldırıya bağlı iç organ hasarı olduğu tespit edildi. Hazırlanan iddianamede, U.B.’nin Minguzzi’yi tekmelediği, B.B.’nin ise tezgahtan aldığı bıçakla birden fazla kez bıçakladığı ifade edildi.