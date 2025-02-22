Çellist Yasemin Minguzzi,'Kadıköy'de bit pazarındaki bıçaklı saldırı sonrası yaşam mücadelesini kaybeden oğlu 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi için kampanya başlattı.

KADIKÖY'DE BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRADI

Kadıköy’deki bit pazarında, İtalyan restoran şefi Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Minguzzi'nun oğlu 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi 24 Ocak'ta bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırıdan 14 gün sonra Mattia Ahmet Minguzzi yaşamını yitirdi.

Çellist Yasemin Minguzzi Kadıköy'de bit pazarındaki bıçaklı saldırı sonrası yaşam mücadelesini kaybeden oğlu 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi için mesaj paylaştı. Acılı anne, "Adaleti sağlamadan bu dünyadan göçüp gitmeyeceğim" dedi.

Anne mesajında "Canım oğlum, bu yeryüzüne kendine bir misyon edinerek geldi ve melek olup gitti. Onun bu görevini annesi olarak üstlenecek, adaleti sağlamadan bu dünyadan göçüp gitmeyeceğim. Hepinizin çocukları benim çocuklarım, kollarım hepsine açık, kapımı çalın yeter! Değil ülkeyi, dünyayı ayağa kaldıracağım" ifadesini kullandı.

"KATİL KATİLDİR, CANİ CANİDİR"

Yasemin Minguzzi, “Katil, katildir. cani, canidir. çocuk indiriminden her iki suçlunun da yararlanmaması için tüm yetkililere sesleniyorum. görüntüler açık ve net. bunlara ‘çocuk’ diyemezsiniz. adalet yerine gelene kadar ben ayakta duracağım, durmak zorundayım." dedi.

Minguzzi şu ifadeleri kullandı:

-Benim oğlum dünyaya geldiğinde gözünde doğum lekesi vardı. Bana dediler ki ‘melek öpücük kondurmuş bu çocuğun gözüne’. Büyük bir ruhu vardı onun. bu benim görevim. Milyonların arkamda olduğunu biliyorum. değil ülkeyi, dünyayı ayağa kaldıracağım."

Yasemin Minguzzi'nin mesajına çok sayıda ünlü isim de destek verdi.