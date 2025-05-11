Hayatının aşkı İzzet Özilhan ile bir dönemin fenomen dizisi 'Doktorlar'ın kadrosunda yer aldığı zamanlarda tanışan Yasemin Özilhan, Anadolu Grubu'nun sahibi Tuncay Özilhan'ın oğlu İzzet Özilhan için oyunculuk kariyerini bitirerek 16 Temmuz 2011 tarihinde nikâh masasına oturmuştu.
Lüks yaşantısı ve değişimiyle sık sık gündem olan ünlü isim şimdi de güzelliği uğruna eksi 90 derece kabine girdi.
Yasemin Özilhan, eksi 90 derecelik kriyoterapi (soğuk terapi) uygulamasına girdiği anları Instagram'da takipçileriyle paylaştı.
Son dönemlerde Hollywood yıldızlarının da başvurduğu kriyoterapi (soğuk terapi), vücudu aşırı düşük sıcaklıklara maruz bırakarak hücre yenilenmesini destekliyor.