Yasemin Sakallıoğlu, önceki akşam Göksel konseri öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Görünümündeki değişimle dikkat çeken oyuncu, iki ayda 12 kilo verdiğini açıkladı. “Düğün Şarkıcısı” filmi için hazırlanan Sakallıoğlu, nasıl kilo verdiğine ilişkin sorulara da açıkça yanıt verdi.

“İĞNEYE İHTİYACINIZ YOK”

Son dönemdeki değişimiyle dikkat çeken Sakallıoğlu'na, kilo verme sürecinde iğne kullanıp kullanmadığı soruldu.

Ünlü oyuncu, “Ağzımı tuttum, ağzımı tutmak zorunda da kaldım” diyerek kilo verme sürecini anlattı. İki ayda 12 kilo vermek için iğneye ihtiyaç olmadığını belirten Sakallıoğlu, dikkat ederek bu kilonun verilebileceğini söyledi.

“BİR 5 KİLO DAHA VERSEN...”

Verdiği kiloların ardından kendisini nasıl hissettiğinden de bahseden oyuncu, esprili bir dille son durumunu anlattı.

Sakallıoğlu, “Bir 5 kilo daha versen çok güzel olursun” denilen noktada olduğunu söyleyerek hem değişimini hem de hedefini esprili sözlerle ifade etti.

“KIYAFETLERİM BOLLAŞTI”

Kilo verme sürecinden önce detoks kampına gittiğini ve burada 4 kilo verdiğini açıklayan Sakallıoğlu, sonrasının kendisi için daha kolay geçtiğini belirtti.

Oyuncu, verdiği kiloların ardından kıyafetlerinin bollaştığını ve bu nedenle yeni alışveriş yaptığını da söyledi.

BABASI 12 KİLOYU FARK ETMEMİŞ

Sakallıoğlu'nun anlattığı en dikkat çekici ayrıntılardan biri ise babasının değişimini fark etmemesi oldu.

Ünlü oyuncu, babasına sitem ederek “Gözünün önünde küçüldüm, yok oldum anlamadı” sözleriyle yaşadığı durumu esprili bir şekilde anlattı. Sakallıoğlu, annesinin ise 12 kilo verdikten sonra değişimini fark ettiğini söyledi.

YENİ FİLMİNDE ŞAHNAZ’I CANLANDIRACAK

Yasemin Sakallıoğlu, “Düğün Şarkıcısı” filmiyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni projesi için hazırlıklarını sürdüren oyuncu, filmde Şahnaz karakterine hayat verecek.

Sakallıoğlu'nun kısa sürede verdiği 12 kilo da yeni filmi öncesindeki değişiminin en çok konuşulan detaylarından biri oldu.