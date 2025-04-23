Türkücü İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses ile mutlu bir evliliği olan Yasemin Şefkatli, Ocak 2024'te ikizlerine kavuşmuştu. Ünlü çift ikizlerden birine İbrahim Ayel diğerine ise Sinan Emir adını vermişti.

Yasemin Şefkatli Instagram hesabından 1 yaşındaki oğlu İbrahim Ayel'in gözünden ameliyat olacağını duyurdu.

"GİTTİK KAN VERDİK"

Ünlü isim, "Gittik kan verdik geldik. Bu hafta gözümüzden oluyoruz operasyonu" dedi.

Benzer bir sorun yaşayan takipçisine de yanıt veren Yasemin Şefkatli, "Öncelikle her zaman doktor kontrolü şart, tabii ki göz masajı vs. denediğimiz şeyler dışında şu süreci sağlıkla bitirelim, ben de kendi açımdan gözlemlerimi anlatırım merak etmeyin" ifadelerini kullandı.

Şefkatli, oğullarının gözlerinin yaşlı olmasının sebebini "Hep soruyorsunuz 'gözler niye yaşlı?' diye. Gözyaşı kanalı tıkanıklığımız var. Emir'de de tek gözünde var, inşallah geçecek" diye açıklamıştı.