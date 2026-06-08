Bir döneme damga vuran "İtilmiş ile Kakılmış" karakterleriyle tanınan Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey çiftinden üzen haber geldi. Uzun yıllardır tiyatro ve televizyon dünyasının sevilen isimleri arasında yer alan İlyas İlbey'in böbreğinde tümör tespit edildiği öğrenildi.
DOKTOR GÖZETİMİNDE TUTULUYOR
Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören İlbey'in doktor gözetiminde olduğu belirtildi. Ünlü oyuncunun sağlık durumuyla ilgili gelişmeler sevenleri tarafından yakından takip ediliyor.
KIZINDAN AÇIKLAMA GELDİ
İlyas İlbey'in kızı Eylül İlbey, Sözcü'ye yaptığı açıklamada babasının tedavisinin sürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Hâlâ hastanedeyiz, tamamen toparlayana kadar kalacağız. Her şey yoluna girecek inşallah."
Açıklamasında sevenlerinden dua isteyen aile, İlbey'in sağlık durumunun yakından takip edildiğini ifade etti.
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