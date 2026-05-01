Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Yasemin Yürük, daha önce katıldığı The Traitors yarışmasındaki performansıyla da gündeme gelmişti.

X’te “Pop Hasreti” isimli bir hesap tarafından yapılan paylaşımın ardından ortalık karıştı. Söz konusu iddiayı gören Yürük, paylaşımı sert ifadelerle yanıtladı.

''DAVA AÇIYORUM''

Ünlü isim, tepkisinde şu ifadeleri kullandı:

“Pardon ne haddinize böyle bir haber yapıyorsunuz? Ve nasıl bir bilgi kirliliğidir bu?! Dava açıyorum size, derhal kaldırmazsanız bu yalan haberi!”





Yürük’ün çıkışı bazı kullanıcılar tarafından haklı bulunurken, bazıları ise kullanılan dil nedeniyle eleştirerek tepki gösterdi.

''İNSANLARI OLDUĞU GİBİ KABUL EDEN BİREYİM''

Yürük bir açıklama daha yayımlayarak şu ifadeleri kullandı:

''Ben insanları anlamakta zorlanıyorum artık. İnsanları olduğu gibi kabul eden seven bir bireyim. Ama hakkımda yalan veya şaka adı altında yapılan saçma sapan haberlere karşı çıkınca cinsiyetçi bu deme hakkını mı görüyorsunuz? İnssanları sürekli zorbalayan kimler acaba? Bir düşünün.''

Sosyal medyada tartışma büyürken, gözler hem paylaşımı yapan hesaba hem de Yasemin Yürük’ten gelecek yeni açıklamalara çevrildi.