2000'li yılların popüler gruplarından Hepsi, birkaç senelik beraberliğin ardından dağılmıştı. Gülçin Ergül, Eren Bakıcı, Yasemin Yürük ve Cemre Kemer'den oluşan Hepsi grubuna ilk veda eden isim Ergül olmuştu.
Kariyerine spor eğitmeni olarak devam eden Yasemin Yürük babasının ölümüyle sarsıldı.
Yürük sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla acı haberi duyurdu:
"Babamız Mehmet Yürük'ü kaybettik. Cenazemiz 8 Eylül Pazartesi günü, ikindi namazına müteakip Büyükada Hamidiye Camii'nden kaldırılacaktır. Dualarınızı ve güzel dileklerinizi bekliyoruz."