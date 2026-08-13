Mersin’in ziraat deposu Mut ilçesinde yılın en tatlı ama bir o kadar da zahmetli telaşı başladı. Kendine has aroması, iriliği ve uzun raf ömrüyle pazarlarda adından söz ettiren lezzetin ilk hasadı yapıldı. Tarlada kilosu 150 ila 200 lira arasında alıcı bulan, kurutulduğunda kilosu 800 liraya kadar çıkan bu özel ürün için üreticiler her sabah gün ağarmadan, saat 05.00'te yollara düşüyor.

Coğrafi işaret tescili için gün sayan bölgede, yaklaşık 10 bin dekarlık devasa alanda hummalı bir çalışma yürütülüyor. Bu sezon 90 bin ton rekoltenin beklendiği bahçelerden özenle toplanan ürünler, kasalanıp kamyonlara yüklenerek Türkiye'nin dört bir yanına sevk ediliyor.

GÜNEŞ DOĞDU MUTLAKA BİTMELİ: "SÜTÜ VE TOZU KAŞINDIRIYOR"

Bazı bölgelerde yaşanan hava koşulları nedeniyle olgunlaşma döneminde rekolte kaybı yaşansa da üretici alınan verimden genel olarak memnun. Hasadın zorlu şartlarını anlatan Dere Mahallesi üreticilerinden Seher Sarıbaz, çalışma temposunu şu sözlerle ifade etti:

"Hasadımıza başladık. Çok şükür verimler güzel. Sabah erken saatte geliyoruz, saat 05.00 gibi kalkıyoruz. 05.30'da bahçedeyiz. Çünkü güneş doğmadan incirleri toplamamız gerekiyor. Eğer güneşe kalırsak incirin sütü ve tozu fena bir şekilde kaşındırıyor. O yüzden erken geliyoruz, işlerimizi erken hallediyoruz. Daha sonra da normal hayatımıza devam ediyoruz. Fiyatlar şu an için uygun"

KURUSU 800 LİRAYI BULUYOR

Ürünü yaş satmak yerine kurutarak değerini katlayan üreticiler de sürece büyük katkı sağlıyor. Yaklaşık 15 yıldır bu işi yapan Tuba Çabuk, 5 kilo yaş üründen yalnızca 1 kilo kuru incir elde edildiğini belirterek, "İlk başladığım yıllarda 100-200 kiloyla başlamıştım, şimdilerde ise 1,5 ton kuru incir üretiyorum. Hedefim 2 tona çıkarak. 5 kilo yaş incirden 1 kilo kuru incir elde ediliyor. Fiyatlar da kilosu ortalama 800 liradan başlıyor" dedi.

Tüccarlar sabahın ilk ışıklarıyla köylülerden teslim aldıkları ürünleri paketleyip iç piyasaya sunarken, bir müjdeli haber de oda yönetiminden geldi.

COĞRAFİ İŞARETTE SONA GELİNDİ

Mut Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan coğrafi işaret başvurusunda 90 günlük resmi ilan sürecine girildi. İlan süresinin tamamlanmasıyla birlikte bölgenin bu tescilli lezzeti resmen markalaşmış olacak.