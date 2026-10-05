İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunun yürüttüğü 2025/83127 sayılı MHK soruşturması kapsamında gözaltına alınan üst klasman hakemi Yasin Kol'un banka hesapları ve para trafiğine ilişkin bilirkişi raporunda dikkat çekici tespitlere ulaşıldı.

Soruşturmanın, TFF hakem teşkilatındaki terfi sınavlarında usulsüzlük yapıldığı ve hakemlerden çeşitli adlar altında para toplandığına dair tespitler rapora yansıdı.

135 MİLYONLUK İLK HESAP DÜZELTİLDİ: GERÇEK TRAFİK 84,1 MİLYON

Emniyetin MASAK ham verileri üzerinden yaptığı ilk hesaplamada Yasin Kol'un hesaplarında 2012-2026 arasında 5 bin 978 işlemde 135 milyon liraya yakın hareket bulunduğu değerlendirilmişti.

Ancak bilirkişi, aynı transferlerin farklı veri sayfalarında birden fazla kez bildirildiğini belirledi. Mükerrer kayıtlar ayıklandığında tekil transfer tutarı 84 milyon 181 bin 512 liraya düştü.

Bunun 34 milyon 558 bin lirasının Yasin Kol'un kendi hesapları arasındaki hareketlerden, yaklaşık 49 milyon 481 bin lirasının ise üçüncü kişilerle yapılan transferlerden oluştuğu saptandı.

PARA TRAFİĞİNDE 2024'TEN SONRA HIZLI ARTIŞ

Rapora göre Yasin Kol adına 11 bankada 50 hesap kaydı ve 41 farklı IBAN bulundu. Kendi hesapları arasındaki hareketler çıkarıldığında ise Kol'un; 187 farklı kişiden 25 milyon 301 bin 671 lira aldığı, 407 kişiye de 24 milyon 179 bin 269 lira gönderdiği belirlendi.

Raporda para gönderilen kişi sayısının para gelen kişi sayısının iki katından fazla olduğuna özellikle dikkat çekildi. Banka hareketlerinde özellikle son yıllarda ciddi yükseliş görüldü.

Transfer girişleri 2020'de 587 bin lira seviyesindeyken 2025'te 6 milyon 632 bin liraya, 2026'nın yalnızca 14 Eylül'e kadarki bölümünde ise 8 milyon 218 bin liraya çıktı.

2026'da hesaplardan çıkan transfer tutarı da 12 milyon 759 bin liraya ulaştı. Bunun 5 milyon lirasını bir taşınmaz ödemesi, 4 milyon 731 bin 700 lirasını ise Dilay Kol'a yapılan transferler oluşturdu.

GELEN PARANIN YÜZDE 58'İ GERÇEK KİŞİLERDEN

Yasin Kol'un sosyal güvenlik kayıtlarında 2018'den itibaren Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı, ayrıca TFF'den hakemlik ödemesi aldığı görüldü.

2018-2026 döneminde TFF ve KTÜ'den gelen toplam 9 milyon 433 bin lira, transfer girişlerinin yalnızca yüzde 37,65'ini oluşturdu.

Buna karşılık hesaplara giren paranın yüzde 58,15'inin gerçek kişilerden geldiği tespit edildi. Kurumlar dışındaki 15,6 milyon liralık girişin yaklaşık 4 milyon 986 bin lirasında “borç” veya “borç iadesi” açıklaması bulundu.

ASIL DİKKAT ÇEKEN TESPİT: MAÇ ÇEVRESİNDE 50 TRANSFER

Bilirkişinin en dikkat çekici analizlerinden biri ise Yasin Kol ile aynı maçta görev alan hakemlerle yapılan para transferlerine ilişkin oldu. Kol ile en az bir maçta görev alan isimlerle eşleşen 64 banka karşı tarafı tespit edildi.

Bu kişilerden Kol'a 218 bin 668 lira gelirken, Kol'dan aynı isimlere 853 bin 472 lira çıktı.

Daha çarpıcı tespit ise transfer tarihleri maç takvimiyle karşılaştırıldığında ortaya çıktı.

Aynı maçta görev yapılan kişilerle yapılan 50 banka işlemi, ortak maçın üç gün öncesi ile iki gün sonrasındaki altı günlük zaman dilimine denk geldi.

Bunların 47'si Yasin Kol'dan diğer hakemlere yapılan ödemelerdi.

47 ödemenin 44'ünde Yasin Kol maçın hakemi, para gönderilen isimler ise yardımcı veya dördüncü hakemdi. Ve 40 transfer maç başladıktan sonra yapıldı.

Bilirkişi, maç tarihlerini haftalar ileri ve geri kaydırarak yaptığı kontrol testinde 24 farklı takvimin hiçbirinde 50 transferlik yoğunlaşmaya ulaşılamadığını belirledi ve söz konusu dağılımın rastlantısal görünmediğini kaydetti.

Raporda buna karşın, ödemelerin nedeninin banka kayıtlarından belirlenemediğinin altı çizildi.

GÖREV YAPTIĞI GÜNLERDE DE PARA HAREKETİ

Emniyet tutanağında ayrıca bazı müsabaka günlerindeki para hareketleri ayrı ayrı çıkarıldı. Kol'un 20 Nisan 2026'daki Gaziantep FK-Kayserispor maçında VAR hakemi olduğu gün Abdulaziz Solmaz'a 4 bin lira gönderdiği, aynı gün Osman Sezgin'den 2 bin 500 lira aldığı; 13 Nisan'daki Eyüpspor-Samsunspor maçında hakemlik yaptığı gün Necmi Yılmaz'dan 700 lira; 2 Eylül'deki Sivasspor-Mardinspor maçında VAR hakemiyken Naciye İmamoğlu'ndan 750 lira aldığı tutanağa geçirildi.

Dosyada dikkat çeken isimlerden biri Onur Tomak oldu. Bilirkişi incelemesine göre Onur Tomak'tan Yasin Kol'a 12 işlemde 1 milyon 880 bin lira, aynı adı taşıyan vergi kimlik numarasından ise ayrıca 100 bin lira geldi. Kol'dan Tomak'a ise herhangi bir transfer tespit edilmedi.

Yasin Kol, Emniyet ifadesinde Onur Tomak'ın avukatı olduğunu, kendisine internetten hakaret eden kişilere karşı açılan davalardan tahsil edilen tazminatların avukatı tarafından kendisine gönderildiğini anlattı.

Ancak banka kayıtlarında 540 bin liralık transferin açıklamasında “borç para”, 290 bin liralık başka bir işlemin açıklamasında ise “borç olarak gönderilen” ifadelerinin bulunduğu ortaya çıktı.

Dahası, Onur Tomak isminin 2024'teki hakem terfi sınavı aday listesinde ve kazananlar listesinde de bulunduğu belirlendi. Bilirkişi, listedeki kayıtta kimlik numarası olmadığı için bankadan para gönderen kişiyle listedeki kişinin aynı kişi olduğunun kesinleştirilemediği notunu da düştü.

“BEN OKAN TERZİ” AÇIKLAMASIYLA ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE PARA

Dosyanın bir başka dikkat çekici bölümü Okan Terzi ile yapılan para hareketleri oldu. Yasin Kol'dan Okan Terzi'ye 97 ayrı işlemde 383 bin 180 lira gönderildi. Terzi'den Kol'a ise 10 işlemde 120 bin 100 lira geldi.

Ancak banka kayıtlarında yalnız doğrudan transferler değil, Yasin Kol'un hesabından altı farklı kişiye gönderilen sekiz ayrı ödemenin açıklamasında da Okan Terzi'nin adı bulundu.

İki transferin açıklamasına doğrudan “ben Okan terzi” yazıldığı tespit edildi.

Toplam 35 bin 500 liralık bu sekiz ödemenin alıcıları arasında, dosya kayıtlarında 7258 sayılı Kanun kapsamında şüpheli olarak yer alan Ercan Beklu da bulunuyordu.

Bilirkişi ayrıca Okan Terzi adına üçüncü kişilere yapılan sekiz ödemenin dördünün kredili mevduat hesabı kullanılarak gerçekleştirildiğini belirledi. Bu ödemelerin nedeninin banka kayıtlarından anlaşılamadığı kaydedildi.

7258 (YASA DIŞI BAHİS) KAYDI BULUNAN İSİMLERE 425 BİN LİRA GİTTİ

Banka hareketlerinde 7258 sayılı Kanun kapsamında olay kaydı bulunan üç isimle yapılan işlemler de ayrıştırıldı. Rapora göre Halim Can İlarslan, Serkan Özlü ve Ercan Beklu ile Yasin Kol arasındaki para hareketinde ağırlıklı yön Kol'dan bu kişilere doğru oldu.

Kol'dan bu üç isme 32 işlemde 425 bin 200 lira giderken, bu kişilerden Kol'a 87 bin 688 lira geldi. Raporda İlarslan'ın ilgili olayda tanık, Özlü ve Beklu'nun ise şüpheli sıfatıyla kayıtlarda yer aldığı belirtildi.

BİRÇOK TRANSFER İÇİN “HATIRLAMIYORUM” SAVUNMASI

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre, Yasin Kol'un Emniyet ifadesinde banka hareketleri tek tek soruldu. Kol; bazı isimleri tanıdığını ve para hareketlerini borç, tadilat, araç alışverişi, yemek-ulaşım gideri veya kişisel ilişkilerle açıkladı.

Ancak hakkında nitelikli dolandırıcılık, banka-kredi kartlarının kötüye kullanılması veya benzeri olay kayıtları bulunan bazı kişilerle yaptığı transferler sorulduğunda birçok kez kişiyi veya işlemi hatırlamadığını söyledi.

Kol, sorgusunda yasa dışı bahis sitesine üyeliğinin bulunmadığını ve bahis oynamadığını da kesin bir dille ifade etti.

EMNİYET “YASA DIŞI BAHİS” KANAATİNE VARDI, BİLİRKİŞİ İSE SINIRI ÇİZDİ

Emniyet tarafından 1 Ekim'de düzenlenen tutanakta, 7258 sayılı Kanun ve bilişim suçlarıyla ilgili olay kayıtları bulunan kişilerle yapılan para hareketlerinin tutarı ve yönü birlikte değerlendirilerek, Yasin Kol'un yasa dışı bahis oynadığı yönünde kanaat oluştuğu belirtildi.

Bilirkişi raporunda işlem açıklamalarında “bahis, iddaa, kupon, casino” gibi ibarelere rastlanmadığını, büyük para girişlerinin kısa sürede çok sayıda kişiye parçalanarak dağıtıldığı tipik bir “havuz hesap” görünümü bulunmadığını ve para trafiğinin incelenen diğer isimlerden bütün ölçütlerde açık biçimde ayrışmadığını kaydetti.

Buna karşılık bilirkişinin aynı maçta görev yapan hakemlere yönelik transferlerin maç tarihleri etrafındaki olağan dışı yoğunlaşması, yüksek üçüncü kişi trafiği, 7258 kapsamında olay kaydı bulunan kişilerle para hareketleri ve açıklaması belirlenemeyen transferler yönündeki tespitleri soruşturma dosyasındaki en dikkat çekici başlıklar arasında yer aldı.