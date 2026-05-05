İstanbul Sarıyer'de Çocuklarıyla AVM'de vakit geçiren 35 yaşındaki Melike A., bebek arabasında asılı duran çantasının yerinde olmadığını fark etti. Çantasının içerisinde 100 bin lira değerinde cep telefonu, 1.400 lira nakit para ve cüzdan bulunduğunu belirten Melike A., polise giderek şikayetçi oldu.
KAMERA KAYITLARINDAN YAKALANDI
İhbar üzerine harekete geçen Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda, AVM'de dolaşan bir kişinin bebek arabasına yaklaşıp çantayı aldığı ve ardından bir taksiye binerek olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi.
DAHA 10 YAŞINDA, 92 SUÇ KAYDI ÇIKTI
Ekipler, şüphelinin bindiği 34 TJV 54 plakalı taksiyi Büyükdere Caddesi TEM bağlantı yolunda durdurdu. Araçta yapılan kontrollerde 10 yaşındaki D.T., çaldığı eşyalarla birlikte yakalanarak muhafaza altına alındı. Emniyete götürülen çocuğun 'hırsızlık' suçundan daha önceden 92 kaydı bulunduğu anlaşıldı. D.T., gerekli işlemler için Sarıyer Çocuk Büro Amirliği’ne teslim edilirken, çalınan eşyalar sahibine iade edildi.