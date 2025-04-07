İngiltere'de yaşayan 53 yaşındaki Tristan Lee, genç görünmesinin sırrının ne pahalı kremlerde ne de cerrahi müdahalelerde olduğunu söylüyor. Botoks dışında hiçbir estetik yaptırmadığını söyleyen Tristan, genç kalmasının en büyük nedeninin sağlıklı beslenme, aktif yaşam ve pozitif düşünce olduğunu belirtiyor.

The Mirror'daki habere göre yıllardır vegan beslenen ve işlenmiş gıdalardan uzak durduğunu söyleyen Tristan, egzersizi de ihmal etmiyor. Kişisel antrenörüyle haftada iki kez çalışıyor ve pilates yapıyor. Kalori saymak yerine meyve ve sebze ağırlıklı, protein bakımından zengin bir beslenme düzeni izliyor.

GÜNEŞTEN KOŞARCASINA KAÇIYOR

Öte yandan cildine de oldukça özen gösteren Tristan, her gün güneş kremi kullanıyor ve güneşteyken geniş kenarlı şapkasıyla cildini koruyor.

Tristan, genç görünme amacında olmadığını, sadece sağlıklı yaşamak istediğini vurguluyor: "Genç görünmek için değil, sağlıklı kalmak için yaşıyorum. İnsanlar enerjiyi yüzünüzden okuyor. Sıcak, samimi ve iyimser bir yapım var. Belki de bu yüzden yaşımı göstermiyorum. Kendini fazla ciddiye almamak, insanlara gülümsemek, pozitif olmak... Yaşla birlikte hayata küsen ve şikayet eden çok kişi var. Ama bu yüzünüze de yansıyor. Ben mutlu olmaya ve bu enerjiyi yaymaya çalışıyorum."