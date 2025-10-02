Yunak ilçesinde yaşanan kazada isim benzerliği nedeniyle yanlışlıkla 73 yaşındaki Mehmet Kurt, savcılık kararıyla kayıtlara ölü olarak geçirildi. Olaydan birkaç gün sonra jandarma ekipleri telefonla kendisine ulaşıp bilgi verdi. Kurt, şimdi yaşadığını ispatlamaya çalışıyor.

Olay 6 Eylül günü Konya'nın Yunak ilçesinde yaşandı. Antalya'dan eşi Dudu Kurt ile memleketine giden Mehmet Kurt isimli sürücü, kazada hayatını kaybetti. Çift, Yukarı Piribeyli Mahallesi'nde toprağa verildi. Konya Adli Tıp Grup Başkanlığı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen ölüm belgesinde ölen Mehmet Kurt'un yerine, Yunak ilçesi Yığar Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan ve Ilgın ilçesi Milli Egemenlik Mahallesinde oturan emekli Mehmet Kurt, nüfus kayıtlarına öldü olarak geçirildi.

JANDARMA DURUMU FARK ETTİ

Jandarma ise olaydan birkaç gün sonra Mehmet Kurt'a ulaşıp durumu anlattı. Kur şimdi yaşadığını ispatlamak için Yunak Cumhuriyet Başsavcılığı’na, ardından da ikamet ettiği Ilgın ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı’na müracaat etti.

EMEKLİ MAAŞINI ALAMIYOR

Kayıtlarda ölü olarak görüldüğü için emekli maaşını alamadığını ifade eden Mehmet Kurt, "Jandarma arayıp, durumu anlatınca Yunak ilçesine gittim. Jandarma ve savcılığa ifade verdim. Sonra Ilgın'a geldim. Burada savcılığa ifade verdim. Nüfus Müdürlüğü'ne başvurdum. Şimdi ölmediğim halde, yaşadığımı ispatlamaya çalışıyorum. Kayıtlarda ölü göründüğüm için de geçen ay emekli maaşımı alamadım. Bu ay ne olacak belli değil. Mağdur oldum" dedi.

KANSER HASTASI EŞİNİN TEDAVİSİ YARIM KALDI

Kanser hastası eşini de tedavi ettiremediğini belirten Kurt "Çünkü ölen kişinin ailesi, SGK'ya müracaat edip öldüğünü kayıtlara geçirdikten sonra eşi veya çocukları, sosyal güvenceden yararlanabiliyormuş. Ben hayattayım, ama belgelerde ölü görünüyorum. Maaşımı alamıyorum, eşimin tedavisi aksıyor. Bu mağduriyetin bir an önce giderilmesini istiyorum." diye konuştu.