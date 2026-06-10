Proje kapsamında drenaj, kanalizasyon, içme suyu, doğal gaz ve ısıtma hatları modernize edilecek. Yetkililer, özellikle son yıllarda birçok şehirde yaşanan sel baskınlarının önüne geçmek ve altyapı kaynaklı güvenlik risklerini azaltmak istiyor.

AKILLI SİSTEMLERLE İZLENECEK

Çinli yetkililere göre çalışma yalnızca eski boruların değiştirilmesiyle sınırlı kalmayacak. Yeni hatlara akıllı izleme sistemleri entegre edilerek olası arızalar, kaçaklar ve riskler gerçek zamanlı olarak takip edilecek. Böylece şehir altyapısında daha hızlı müdahale ve daha etkin risk yönetimi sağlanması hedefleniyor.

Çin'in mevcut yer altı boru hattı ağı yaklaşık 3,9 milyon kilometre uzunluğa ulaşırken, yeni planla birlikte bu altyapının önemli bir bölümü yenilenmiş olacak. Yetkililer, özellikle eskiyen su ve gaz hatlarının öncelikli olarak değiştirileceğini belirtiyor.

MİLYARLARCA DOLARLIK YATIRIM

Projeye destek için 2026 yılında yaklaşık 160 milyar yuanlık (yaklaşık 23,5 milyar dolar) kaynak ayrıldığı açıklandı. Bu rakamın bir önceki yıla göre 25 milyar yuan daha fazla olduğu belirtiliyor. Finansmanın önemli bölümü özel devlet tahvilleri aracılığıyla sağlanacak.

Uzmanlara göre Çin'in yeni altyapı hamlesi, yalnızca boru hatlarını yenilemeyi değil, aynı zamanda şehirleri iklim kaynaklı aşırı hava olaylarına karşı daha dirençli hale getirmeyi amaçlıyor. Sel kontrolü, su yönetimi ve altyapı güvenliği önümüzdeki yıllarda ülkenin en önemli şehircilik yatırımları arasında yer alacak.