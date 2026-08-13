Olay, sabah saatlerinde Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Faruk Yokuş'un, köprünün altında hareketsiz yattığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Gelen ekipler, Yokuş'un hayatını kaybettiğini belirledi. Faruk Yokuş'un cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kiralık bir evde oturan Faruk Yokuş'un geçen aylarda tadilat yaptıracağını söyleyen ev sahibi tarafından çıkarıldığı, bir süre önce de trafik kazası geçirip tedavisinin ardından taburcu olduğu iddia edildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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