Florida Orta Bölge ABD Başsavcılığı, 40 yaşındaki St. Petersburg sakini David Sartin, Jr.'ın bu yılın başlarında silikon "yaşlı adam" maskesi takarak banka soyan suçluyu tutukladı.

Hakkında hazırlanan iddianameye göre Sartin, 24 Ağustos'ta Largo'da ve 15 Eylül'de memleketi St. Petersburg'da iki ayrı banka soygunu gerçekleştirmekle suçlanıyor.

İddianamede yer alan bilgilere göre şüpheli, her iki soygunda da vezneye yaşlı adam kılığıyla yaklaştı ve boya paketi içermeyen nakit paraları talep etti.

Taktığı silikon maskeyle 80 yaşında bir adamın kılığına bürünen soyguncu böylece 2 bankayı soymayı başardı. Ancak polis sonunda gerçeği öğrendi.

İZLERİNİ KAPATIRKEN KAMERALARA YAKALANDI

Kolluk güçleri, ilk olayda üzerinde mavi bir takım elbise olan Sartin'in aracını yakındaki bir benzin istasyonuna park ettikten sonra bisiklete geçerek bankaya gittiğini tespit etti.

Veznedardan 2 bin 900 dolar alan zanlının bankadan ayrılırken "tekrar görüşürüz" dediği, ardından bisikletiyle aracına dönerek hızla uzaklaştığı görüldü.

İkinci soygunda ise güvenlik kameraları şüphelinin evinden bir araçla ayrıldığını ve bir süre sonra geri dönerek bisiklet indirdiğini kaydetti.

Bu soygundan 2 bin 554 dolarla ayrılan zanlının, ertesi gün aracının beyaz olan tavanını spreyle siyaha boyarken yetkililer tarafından izlendiği belirtildi.

BANKA SOYGUNCUSU 'HENRY AMCA'

Yetkililerin şüphelinin evinde yaptığı aramalarda ilk soygundakilere benzeyen bir bisiklet, mavi takım elbise ve siyah çanta ele geçirildi.

Sartin'in kiralık deposunda bulunan sırt çantası ile dizüstü bilgisayar çantasında ise güvenlik kamerası görüntüleriyle uyuşan gri sakallı yaşlı adam maskesi, koyu çerçeveli gözlükler, üzerinde siyah boya bulunan iş eldivenleri, sahte bir tabanca ve kıyafetleri bulundu.

Zanlının zaman zaman kaldığı bir diğer adreste ise farklı bir protez maske ile birlikte 2021 yılında Sartin tarafından yazıldığı belirlenen "Tanrı'nın En İyi Dostu Bir Banka Soyguncusudur! Henry Amca Hırsız Polis, Bir Banka Soyguncusunun Gözünden Dünya" başlıklı bir günlük ele geçirildi.

Günlüğün sayfalarından birinde, elinde maske tutan bir karakter çiziminin yanında "Yüzüm Henry Amca'yı tutuyor, ona bakıyor, Yüz Yüze" şeklinde el yazısı bir not yer aldığı bildirildi.

ŞARTLI TAHLİYE İLE ÇIKTI, BANKA SOYDU

Sartin'in Florida'daki soygunlar sırasında, 2016 yılında Teksas'ta gerçekleştirdiği beş ayrı banka soygununa ilişkin 2018 yılındaki federal mahkumiyeti kapsamında şartlı tahliye edildiği öğrenildi

Başsavcılık, şüphelinin 2016'daki soygunlarda da benzer bir yaşlı adam maskesi ve Florida'daki kaçış aracının aynısını kullandığını, bu suçlardan dolayı federal hapishanede 10 yılı aşkın süre yattığını bildirdi.

Sartin'in ayrıca 2008 yılında suç ortağıyla birlikte Cadılar Bayramı maskeleri ve kılıklar kullanarak bir bankayı soymaya teşebbüs etmekten federal mahkemede mahkum edildiği kaydedildi.