Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yaşlı nüfus hızla artıyor. Bu durum, gelecekte bakım hizmetlerinde yaşanabilecek sorunları gündeme getirirken, hükûmet yaşlı bakım sigortası için harekete geçti. Devlet katkılı ‘Uzun Süreli Bakım Sigortası’ modelinin kısa sürede hayata geçirilmesi planlanıyor.

Türkiye Gazetesi’nden Emrah Özcan’ın haberine göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, TBMM’de yaptığı açıklamada bakım sigortası sisteminde sona gelindiğini duyurdu.

TÜRKİYE'NİN YAŞLI NÜFUSU ARTIYOR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2019’da 7 milyon 550 bin 727 olan 65 yaş ve üzeri nüfus, son 5 yılda yüzde 20,7 artarak 2024’te 9 milyon 112 bin 298’e ulaştı. Yaşlı nüfusun toplam nüfusun %10’unu aşması, bakım sigortasının gerekliliğini daha da artırıyor.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordinasyonunda ilgili bakanlıkların katılımıyla sistemin hayata geçirilmesi için çalışmalar hızlandırıldı.

ALMANYA VE JAPONYA'DA UZUN SÜREDİR UYGULANIYOR

Yaşlı bakım sigortası konusunda dünya örnekleri de inceleniyor. Almanya, 1993 yılında %0,5 prim oranı ile başlattığı bakım sigortasını zamanla %3,5 seviyesine yükseltti. Ancak artan bakım giderleri nedeniyle Almanya bile finansal zorluklarla karşı karşıya. Japonya’da da benzer bir model uzun süredir uygulanıyor.

BES MODELİ İLE DESTEKLENECEK

Türkiye’de geliştirilen modelde, Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) uygulanan formülün yaşlı bakım sigortasında da kullanılması öngörülüyor. Bu sistemde kişiler, kendi bakım sigortalarını yaptırabileceği gibi anne ve babaları için de sigorta yaptırabilecek. Sigortaya devlete ek prim ödenerek dahil olunacak ve devlet de katkı sağlayacak.

Yaşlılık döneminde, ister evde ister bakımevinde oluşacak bakım giderleri, sigorta kapsamında karşılanacak.

BAKIM SİGORATASI YAKINDA HAYATA GEÇİYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, TBMM’de milletvekillerine yaptığı açıklamada, uzun süreli bakım sigortası çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu belirtti. Yeni sistemin, yaşlılık döneminde vatandaşlara finansal güvence sağlayarak, bakım hizmetlerini sürdürülebilir hale getirmesi hedefleniyor.