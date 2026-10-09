Denizli'nin Pamukkale ilçesi Karahayıt Mahallesi’nde yaklaşık iki gün önce pansiyona yerleşen Yaşariye (79) ve Tahsin Ünver (80) çiftinden haber alamayan işletme sahibi, akşam saatlerinde çiftin kaldığı odayı kontrol etmek istedi. BANYODA HAREKETSİZ HALDE BULDU Odaya giren işletme sahibi, çifti banyoda hareketsiz halde buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesinin ardından adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. ADLİ TIP MORGUNA KALDIRILDI Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yaşariye ve Tahsin Ünver’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Çiftin cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin tespit edilmesi için Denizli Adli Tıp Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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