Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan tek katlı müstakil evde sabah saat 10.00 sıralarında alevleri fark eden çevre sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık bir saat süren müdahalenin ardından söndürdü.
Ekipler, yangının ardından eve girdiklerinde, Murat Ekiz ve eşi Naciye Ekiz'in cansız bedenlerine ulaştı. Yangının, çiftin sahur yaptıktan sonra odun sobasını kullanmalarından kaynaklandığı belirlendi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Bu üzücü olay, soba kullanımının tehlikelerine dikkat çekerken, özellikle kış aylarında güvenli ısınma yöntemlerinin önemini bir kez daha gündeme getirdi.