İddiaya göre, 25 Kasım'da meydana gelen olayda şüpheliler, yaşlı çifti Diyarbakır'daki FETÖ olaylarına karıştıkları suçlamasıyla korkuttu. Para getirmeleri karşılığında kendilerini soruşturma dışında tutacaklarını öne sürdü. Şüphelilerle buluşan çift, altınlarını teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan çift, emniyete giderek şikayetçi oldu. Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu K.K., M.B. (32) ve M.A. (43) aynı gün yakalandı. ARAMALARDA ALTIN VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ Şüphelilerden ikisinin adreslerinde yapılan aramalarda, çifte ait altınların yanı sıra 1 hassas terazi, 25 gram metamfetamin ve 25 sentetik ecza ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 26 Kasım'da adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece nitelikli dolandırıcılık ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından tutuklandı.

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