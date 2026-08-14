Mardin’in Nusaybin ilçesi Yenişehir Mahallesi Şahin Sokak’ta iddiaya göre, 66 yaşındaki S.C. ile yatalak olan 68 yaşındaki eşi Asya Cebe arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

KOMŞULAR İHBAR ETTİ

Tartışma sırasında S.C., eşini bıçakladı. Evden gelen sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Asya Cebe’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Asya Cebe’nin cenazesi, Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Burada yapılacak ön otopsinin ardından cenazenin, detaylı otopsi işlemleri için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gönderileceği belirtildi. Olayın ardından S.C., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.