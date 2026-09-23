Süper Lig’de ilk 6 hafta geride kalırken, takımların fiziksel performans verileri dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Kadro yaş ortalaması diğer şampiyonluk adaylarına göre daha yüksek olan Fenerbahçe, sergilediği yüksek dinamizm ile “4 Büyükler” arasındaki rekabette zirveye yerleşti. Kanarya, 27.9’luk yaş ortalamasıyla ligin en yaşlı kadrolarından birine sahip olmasına rağmen, maç başına ortalama 100.9 kilometre mesafe katetmeyi başardı.

BEŞİKTAŞ GENÇ AMA...

Sarı-Lacivertliler, bu istatistikle genel sıralamada 5. basamakta yer alırken, ezeli rakiplerine de ciddi bir fark attı. “4 Büyükler” içinde Fenerbahçe’yi 25.7 yaş ortalaması ve 99.1 kilometre ile Galatasaray takip etti. Süper Lig’de Trabzonspor 27.4 yaş ortalamasıyla 98.7 kilometre mesafe katederken, 4 büyükler arasında en genç yaş ortalamasına (24.7) sahip ekip olan Beşiktaş ise maç başına 97.4 kilometre koşarak büyük takımlar arasında son sırada kaldı.

KASIMPAŞA ZİRVEDE

FENERBAHÇE, yüksek yaş ortalamasının getirdiği tecrübeyi sahada fiziksel güçle birleştirdi. Ancak Kanarya bunu puan durumuna istediği gibi yansıtamadı. Lig genelinde namağlup tek takım Kasımpaşa ise maç başına 107.1 kilometrelik performansıyla en çok mesafe kateden takım. Ligin ilk 6 haftasında 90 dakika başına en çok mesafe kateden futbolcular listesinde ise Kasımpaşalı Andri Fannar Baldursson, 12 kilometre ile zirvede yer aldı