Odunpazarı ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi Şehir Sokak’taki 5 katlı binanın 2’nci katında yalnız yaşayan Şerife Toptaş’ın yakınları, eve geldiklerinde Toptaş’ı hareketsiz yatarken buldu.
OTOPSİ YAPILACAK
Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Toptaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Toptaş’ın ölümünün şüpheli olarak görülmesi üzerine cansız bedeni savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Toptaş’ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.