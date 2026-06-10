Niğde-Bor kara yolunda meydana gelen olayda, E.K. idaresindeki otomobil yaya geçidini kullanarak karşıya geçmeye çalışan iki çocuk annesi 75 yaşındaki Feime Yener’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Yener ağır şekilde yaralanırken, hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedaviye alındı. Yaşlı kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Sürücü E.K. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Karar, Yener ailesinin tepkisine neden olurken, aile avukatları aracılığıyla karara itiraz etti. Feime Yener’in oğlu Hakan Yener, sürecin yalnızca hukuki değil aynı zamanda büyük bir insani acı içerdiğini belirterek şunları söyledi:

"Bugün burada bir hukuk mücadelesinden çok bir evlat olarak yaşadığım acıyı anlatmak için bulunuyorum. Annem Feime Yener, günlerdir hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Doktorlarımızın tüm çabalarına rağmen yoğun bakımda hayati tehlikesi devam ediyor"

Açıklamasında adli sürece de tepki gösteren Yener, kazaya neden olduğu belirtilen sürücünün serbest kalmasının kendilerini derinden yaraladığını ifade ederek şöyle devam etti:

"Bu, bizi ve tüm ailemizi kahretmektedir. Annem bir tarafta yaşam mücadelesi verirken, buna neden olan şüpheli ise özgürlüğüne devam ediyor. Bir evlat olarak bunu anlamakta ve kabul etmekte zorlanıyorum. Kimseyi peşinen suçlu ilan etmek istemiyoruz ancak bu kazanın sonuçları bizim için son derece ağır oldu. Soruşturmanın etkin şekilde yürütülmesi ve gerekli tüm tedbirlerin alınması gerekiyor. Annemin sağlık durumu, dosyadaki deliller ortadadır. Bu olay sadece bizim ailemizin değil, trafikteki herkesin meselesidir. Çünkü bugün bizim başımıza gelen, yarın başka bir ailenin başına gelebilir. Başka ailelerin aynı acıları yaşamaması için bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız"