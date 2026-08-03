Sakarya Serdivan Devlet Hastanesi'nin Acil Servisi'nde kaydedilen görüntüler, sosyal medyada yeni bir tartışmaya neden oldu.



Görüntülerde sedyede yatan yaşlı bir kadının acı içerisinde kıvrandığı ve "Çok sancım var. Lütfen yardım edin, çok hastayım" diye bağırdığı anlara yer verilirken, sağlık çalışanlarının bu esnada cep telefonlarıyla oynadığı görüldü.



Sosyal medyada infial yaratan görüntülerin ardından iki hemşire hakkında idari soruşturma başlatıldı.





SENDİKADAN GÖRÜNTÜLERE YALANLAMA



Öte yandan tartışmalı görüntülere yönelik açıklama yayınlanan Türk Sağlık-Sen Sakarya Şubesi, hastanın Acil Servis'e geldiği andan itibaren tüm müdahalelerin eksiksiz şekilde uygulandığını belirterek "Yüksekten düşme sonucu acil servise getirilen bir hastaya gerekli tıbbi müdahaleler yapılmış, tetkikleri tamamlanmış ve tomografi sonucu beklenirken, hasta yakını dahi olmayan bir kişi tarafından hastanın ve sağlık çalışanlarının görüntüleri izinsiz şekilde kaydedilmiştir" şeklinde konuştu.



Türk Sağlık-Sen'in açıklaması şu şekilde:





''Sağlık çalışanlarımız görevini hassasiyetle yapıyor!

Yıpratılmalarına izin vermeyeceğiz!

Son dönemde sağlık çalışanlarının görevlerini icra ederken, bağlamından koparılan görüntülerle sosyal medyada hedef gösterildiğine üzülerek şahit oluyoruz.

Halkımızın sağlığı için görevinin bilincinde olarak hassasiyetle çalışan sağlık çalışanlarımız hakkında bu tür iddiaların ortaya atılması artık sıradan bir durum hâline gelmiştir.

Hastaneler; insanların sağlık hizmeti aldığı ve hasta mahremiyetinin titizlikle korunması gereken kurumlardır. Buna rağmen bazı kişiler, ellerine telefon alarak adeta kasıtlı ve maksatlı bir şekilde; eksik ve yanıltıcı görüntüler üzerinden sağlık çalışanlarını hedef göstererek toplumda yanlış algılar oluşturmaktadır.

Yine buna benzer son örnek geçtiğimiz günlerde; Sakarya Serdivan Devlet Hastanesi Acil Servisinde yaşanmıştır.

Yüksekten düşme sonucu acil servise getirilen bir hastaya gerekli tıbbi müdahaleler yapılmış, tetkikleri tamamlanmış ve tomografi sonucu beklenirken, hasta yakını dahi olmayan bir kişi tarafından hastanın ve sağlık çalışanlarının görüntüleri izinsiz şekilde kaydedilmiştir. Aynı görüntülerde, hastane içi resmi bir bilgilendirme mesajını kontrol eden sağlık çalışanları "çalışmıyorlar" algısı oluşturacak şekilde sosyal medyada paylaşılmış, kamuoyu açıkça yanıltılmış ve sağlık çalışanlarına iftira atılmıştır.

Bir sağlık çalışanının kısa bir anına ait görüntü üzerinden görevini ihmal ettiği sonucuna varılması kabul edilemez. Gerçekler araştırılmadan yapılan bu paylaşımlar, hem sağlık çalışanlarının itibarını zedelemekte hem de vatandaşlarımızın sağlık hizmetine olan güvenini sarsmaktadır.

Daha fazla takipçi ve tıklanma uğruna hastanelerde adeta pusu kurarak sağlık çalışanlarını hedef alan bu anlayışa asla sessiz kalmayacağız.

Sağlık çalışanlarının onurunu, emeğini ve mesleki itibarını korumak hepimizin ortak sorumluluğudur.

Söz konusu olayla ilgili hukuki süreç başlatılmış, ilgili kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz.

Türk Sağlık-Sen olarak; yetkilileri, sağlık kuruluşlarında hasta mahremiyetini ihlal eden, sağlık çalışanlarını hedef gösteren ve kamuoyunu yanıltan kişi ve paylaşımlar hakkında daha etkin idari ve hukuki tedbirler almaya davet ediyoruz.

Sağlık çalışanlarının sosyal medyada yargısız infaza kurban edilmesine geçit vermeyeceğiz.''