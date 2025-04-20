AKP'nin kalesi Yozgat'ta çiftçiler CHP mitingine yoğun katılım gösterdi.

CHP lideri Özgür Özel ile birlikte traktör konvoyu oluşturan çiftçiler, mikrofon uzatan gazetecilere de içini döktü.

'KENDİMİZDEN GEÇTİK, TORUNLARIMIZ İÇİN GELDİK'

Yozgat’ta CHP’nin mitingine traktörle katılan kadın çiftçi Hatice Çekiç, cezalardan korkmadıklarını belirtti.

Çekiç, "Ceza yazacakmış, yazsın. Hiç korkmuyoruz. Ceza kurban olsunÇiftçiyiz, kazanamıyoruz. Emeklim yok. Bir eşim emekli o da yetmiyor bile. Biz torunlarımız için geldik buraya. Biz kendimizden geçtik" dedi.

'BİLDİĞİMİZİ KONUŞSSAK İÇERİ ATIYOR'

Gübre, mazot ve tohum yetiştiremediklerini söyleyen Çekiç, "Çocuk okuttuk. Biz kendimizden geçtik artık. Artık 70 yaşındayım ben. Biz hak, hukuk, adalet arıyoruz. Konuşma özgürlüğümüz yok. Bildiğimizi konuşsak aldığını atıyor içeriye. Olmaz ki böyle. Cumhurbaşkanı dediğin adam gibi oturması lazım yerinde" dedi.

'BİZİ KESSELER KANIMIZ ATATÜRK AKAR'

Çekiç, "Bizi kesseler kanımız Atatürk akar. Atatürk diye akar kanımız, CHP diye akar... İmamoğlu'na kurban olayım ben. Anca onlar düzeltecek. Biz güvenemiyoruz artık. Bizim geleceğimiz yok, bizim geleceğimizden geçti. Biz torunlarımızın geleceğini istiyoruz artık" ifadelerini kullandı.