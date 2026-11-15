Tekirdağ merkezli 15 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, Bulgaristan’da yaşayan kadınlarla evlenmek isteyen yaşlı vatandaşları hedef alarak dolandırıcılık ve şantaj yapan şebekeye darbe vuruldu. Yakalanan 23 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "Bulgaristan'da yaşayan Bulgaristan uyruklu bir kadınla evlilik" vaadiyle yaşlı kişilerin dolandırıldığı ve şantaja maruz kaldığı yönündeki şikayet üzerine soruşturma başlattı.

"GİZLİ OPERASYONA DESTEK" YALANIYLA KORKUTMUŞLAR

Yapılan teknik ve fiziki incelemelerde, şüphelilerin kendilerini polis olarak tanıtarak iletişime geçtikleri vatandaşa; evlenmek istediği kadının uluslararası para aklama, terör örgütleri ve dolandırıcılık suçlarına karıştığını söyledikleri tespit edildi.

Konuyla ilgili gizli bir operasyon yürütüldüğü ve bu operasyona destek olması gerektiği yönünde asılsız beyanlarla mağduru korkutan şüphelilerin, şantaj ve çeşitli vaatlerle farklı IBAN hesaplarına toplam 1 milyon 914 bin TL gönderilmesini sağladıkları belirlendi.

724 MİLYON LİRALIK İŞLEM HACMİ VE KRİPTO İZİ

Şüphelilere ait banka hesaplarını mercek altına alan ekipler, dolandırıcılık suçları kapsamında toplam 724 milyon liralık dev bir finansal işlem hacmi tespit etti. Suçtan elde edilen gelirlerin kripto varlıklar ve farklı soğuk cüzdan hesapları aracılığıyla yurt dışına aktarıldığı ortaya çıkarıldı.

15 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 6 TUTUKLAMA

Soruşturma kapsamında harekete geçen polis ekipleri, 15 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarla 23 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı, "nitelikli dolandırıcılık" ve "şantaj" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 17 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

EMNİYETTEN VATANDAŞLARA UYARI

Operasyonun ardından Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada vatandaşlar şu sözlerle uyarıldı: