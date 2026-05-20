Tıbbi araştırmalar ve beslenme uzmanlarının açıklamaları, yaş ilerledikçe metabolizma hızının yavaşladığını, vücudun fazla tuzu süzme ve ağır yağları sindirme kabiliyetinin azaldığını gösteriyor. Bu doğrultuda, özellikle füme uskumru başta olmak üzere, tütsüleme yöntemiyle hazırlanan yağlı balık türlerinin yaşlılar tarafından tüketilmemesi gerektiği belirtiliyor.

YÜKSEK TUZ VE KORUYUCU MADDELER HİPERTANSİYONU TETİKLİYOR

Tütsülenmiş ve füme balıklar, işlenme süreçleri gereği yoğun miktarda tuz ve kimyasal koruyucu madde barındırıyor. Yaşlılık döneminde düzenli olarak bu ürünlerin tüketilmesi; böbrek işlevlerinde zorlanmaya, vücutta ödem oluşumuna ve kronik yüksek tansiyona (hipertansiyon) zemin hazırlıyor. Ayrıca tütsüleme esnasında açığa çıkan bazı kimyasal bileşenlerin, kardiyovasküler sistem üzerinde ek yük oluşturarak kalp ve damar hastalıkları riskini artırdığı ifade ediliyor.

SİNDİRİMİ YORMAYAN BEYAZ ETLİ BALIKLAR TERCİH EDİLMELİ

Beslenme uzmanları, yaşlı bireylerin balıktan maksimum fayda sağlayabilmesi için pişirme tekniklerinin ve balık türlerinin doğru seçilmesi gerektiğini vurguluyor. Sindirim sistemini yormayan, yağ oranı dengeli ve protein değeri yüksek olan mezgit, morina, levrek ve alabalık gibi türler ile orta miktarda somon balığının tüketilmesi öneriliyor. Bu balıkların kızartma yerine fırında, haşlama veya güveçte pişirilmesi, besin değerlerinin korunması ve zararlı yağ asitlerinin oluşmaması açısından zorunlu tutuluyor.

HAFTADA İKİ VEYA ÜÇ KEZ TÜKETİM YETERLİ

Yaşlılık döneminde eklem, damar ve sindirim sağlığını korumak adına beslenme düzeninin hafifletilmesi gerektiğine dikkat çeken doktorlar, haftada iki ila üç kez balık yenmesini tavsiye ediyor. Balık menülerinin mevsim sebzeleri, taze otlar ve hafif garnitürlerle desteklenmesi gerektiği belirtilirken; aşırı kurutulmuş, tuzlanmış veya konserve edilmiş balık ürünlerinden de kaçınılması gerektiği önemle hatırlatılıyor.