Herkesin İngilizce konuştuğu Alçık köyünde, günlük dil adeta İngilizce olmuş durumunda. Köyde ikinci anadil olan İngilizce'nin bu köye yerleşmesinin nedeni ise 1960'lı yıllara dayanıyor.
TÜM KÖY İNGİLİZCE KONUŞUYOR
1970'lı yıllarda petrol şirketlerinin köye gelmesinden sonra köyde günlük dil İngilizce oldu. Yıllar içerisinde İngilizce konuşan köyde şimdi yaşlısından gencine herkes İngilizce konuşuyor.
HER ŞEY 60 YIL ÖNCE BAŞLADI
700 kişinin yaşadığı 130 haneli köyde her şey 60 yıl önce değişti. Petrol firmaları köye girmesinden sonra köye gelen mühendis ve çalışanlarla sıkı ilişkiler kuran köylü, zamanla İngilizce öğrenmeye başladı.