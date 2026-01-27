Mehmet Ali Erbil kendisinden 42 yaş küçük olan Gülseren Ceylan ile 28 Ağustos'ta Yeniköy'deki evinde nikâh masasına oturmuştu. Çift evlendikleri günden bu yana boşanma ve barışma haberleriyle sürekli gündeme gelmişti.

Geçenlerde Emirgan'da görüntülenen Gülseren Ceylan, muhabirlere eliliğiyle ilgili "Evliliğin başı zor oluyor derler ya biz o yollardan geçtik. Krizler çıkıyor ama şu an iyiyiz. Mehmet Ali evde, beni bekliyor. Yine ayrılır, yine barışırız. İkimiz de fevriyiz" açıklamasını yapmıştı.

Gülseren Ceylan ile Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in arasının iyi olduğu bilinirken, dün sosyal medyada fark edilen bir detay dikkat çekti.

Ceylan ile Yasmin'in birbirlerini takip etmediği görülünce ortaya "küstüler" iddiası atıldı.

Konuyla ilgili kendisine gelen soruya cevap veren Yasmin Erbil "Gülseren'in hesabı kapadı" yanıtını verdi.

4 YAŞ BÜYÜK

Bu arada Mehmet Ali Erbil'in, Nergis Kumbasar'dan olan 30 yaşındaki kızı Yasmin, Gülseren Ceylan'dan 4 yaş büyük.